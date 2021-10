Deze Week in Red Dead Online: De Quick Draw Club No. 4 nu verkrijgbaar en meer

The Quick Draw Club No. 4 is nu beschikbaar en biedt Red Dead Online-spelers de kans om de Dunster Outfit, Ibarra Variant voor het Mauser Pistol en nog veel meer te verdienen.

Bovendien verdienen spelers die Blackwater van vandaag tot en met 8 oktober verdedigen tegen golven van binnenkomende bandieten in Call to Arms 50% meer RDO$ en XP. Van 8-11 oktober biedt Macfarlane’s Ranch dezelfde bonusuitbetaling.

Bovendien zullen spelers die de verzameling van alle vier de The Quick Draw Club-lidmaatschappen voltooien, ook The Halloween Pass 2 ontgrendelen, die later deze maand verschijnt.

Andere hoogtepunten van deze week zijn:

• Dubbel RDO$ en XP op Naturalist Sample verkopen

• Login bonussen: 3 Predator Baits en Herbivore Baits. Naturalists Rank 5 en hoger ontvangen 5 Blending Tonics en 200 Sedative Varmint Cartridges

• 50% RDO$ bonus voor de verkoop van Fish aan Butchers

• Lever 3 Samples in bij Harriet om een Reward te ontvangen voor 2000 Naturalist XP en 40% korting op een Novice or Promising Naturalist Role Item

• Offer voor 40% korting op een Established of Distinguished Naturalist Role Item voor het jagen en villen van een Legendary Animal.

• Offer voor 30% korting op de Elephant Rifle en 50 Nitro Express Ammo voor het maken van een item in Gus’ store

• Bonus Items voor The Quick Draw No.4 members: 5 Legendary Animal Pheromones, plus een Offer voor 10 Gold Bars korting op de Sample Kit

• Nu verkrijgbaar: items van The Quick Draw Club No.3 zoals de Red Enamel inlay, The Dedham Outfit en de Burdall Hat

• Nieuwe kortingen: 5 Gold Bars korting op de Sample Kit, 30% korting op Harriet’s Tonics, Gypsy Cob Horses, Bow, Improved Bow, Varmint Rifle, 40% korting op de Fishing Rod en alle Boots, 50% korting op alle Fishing Lures

• Prime Gaming-voordelen: spelers die vóór 25 oktober verbinding maken met Prime Gaming, krijgen een Reward van 40 Capitale en een Offer van 50% korting op het Mauser Pistol

• The Quick Draw Club No. 4 is nu beschikbaar, met de Dunster Outfit, Ibarra Variant voor het Mauser Pistol en meer

• 50% RDO$ en XP-bonus bij Call to Arms: vandaag tot en met 8 oktober in Blackwater, 8-11 oktober bij MacFarlane’s Ranch

Check voor alle details van deze update de Newswire van Rockstar.