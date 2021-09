Deze week in Red Dead Online: dubbele RDO$ en XP voor het stelen van de Ember of the East en meer

Spelers van Red Dead Online die hun Blood Money willen verdienen, kunnen deze week dubbele RDO$ en XP krijgen voor het stelen van de Ember of the East.

Er is ook een instroom van Capitale die de grens bereikt, aangezien spelers meer van de zeldzame goederen dan normaal kunnen vinden in kisten en in de zakken van gevallen vijanden terwijl ze een Blood Money Contract aangaan.

Meer belangrijke hoogtepunten uit het nieuws van vandaag zijn onder meer:

• Dubbele RDO$ en XP voor het aangaan van The Bluewater Contract en The Cornwall Contract

• Bonus Capitale voor het voltooien van een Clearing House Crime, en voor alle spelers op basis van de geregistreerde rangorde aan het einde van 27 september

• Gratis vest en XP-beloningen voor het voltooien van een Blood Money Contract

• 30% XP-boost voor Posse-leden die groepsactiviteiten voltooien

• De hele week gratis Fast Travel

• Nieuwe kortingen: 40% korting op alle uit de onvoorbereide holsters, 30% korting op alle jassen, revolvers en geselecteerde vaardighedenpamfletten

• Voordelen van Quick Draw Club No.3, zoals het Rustic Bagshot Knife, kun je tot 4 oktober verdienen. Als je alle vier de onderdelen van The Quick Draw Club koopt, krijg je de aankomende Halloween Pass No.2 gratis.

• Voordelen van Prime Gaming: spelers die vóór 28 september verbinding maken met Prime Gaming, ontvangen een beloning voor een gratis brochure over vitalismestudies en een aanbieding voor de helft van een item met een gevestigde of vooraanstaande naturalistische rol naar keuze

