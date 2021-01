Red Dead Online-spelers scoren deze week een nieuwe batch bonussen door items te koken rond het kampvuur of door Gus zijn brouwsels te kopen, daarnaast zijn er nieuwe beloningen voor het inloggen en kortingen om de Hunting en Crafting inspanningen te ondersteunen.

Hoogtepunten van de update zijn:

• 3 gratis Collectibles voor elke speler die een item bij een kampvuur maakt

• Een Reward voor een gratis Hat (lager dan Rank 15) en een aanbieding die goed is voor 50% korting op elk paar Boots, voor elke speler die iets in de winkel van Gus maakt

• Een gratis Treasure Map voor elke speler die deze week een pamflet koopt

• Inlogbeloningen: 5x Gun Oil en 50 Small Game Arrows voor elke speler die deze week inlogt

• Kortingen: 50% korting op alle Fishing Lures, Predator en Herbivore Baits, 40% korting op alle Tonic Crafting Pamphlets, en de Bow en de Improved Bow, en 30% korting op Weapon Crafting Pamphlets en de Fishing Rod

• Kortingen bij Gus’ Store: 40% korting op alle kledingartikelen en 30% korting op alle Trinkets en Improved Bow variants die door Gus worden verkocht

• Lopende Prime Gaming-voordelen: spelers die verbinding maken met Prime Gaming ontvangen Rewards voor een gratis Bounty Hunter License, een Award voor de Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery, aanbiedingen voor 50% korting op de LeMat Revolver, een Poncho naar keuze en een gratis Off-Hand Holster, plus 100x High Velocity en 100x Explosive Revolver Cartridges

Voor alle details over deze update raden we je aan om de Newswire even door te spitten.