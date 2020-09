Recruitsysteem uitgelegd in gameplaytrailer Watch Dogs Legion

Een nieuwe gameplaytrailer van Watch Dogs Legion toont het recruit-systeem. Door verschillende NPC’s op straat te hacken, kan je zien welke vaardigheden deze personages hebben, om hen vervolgens te rekruteren in je team van Deadsec-hackers.

Tijdens de Ubisoft Forward werd de nieuwe recruit-mechanic geshowd. Te zien is hoe spelers hun eigen team van hackers kunnen samenstellen, om de straten van Londen onveilig te maken. Zo zijn er personages te vinden die met drones en andere apparaten kunnen werken. Ook vind je getalenteerde coureurs en vechtersbazen op straat. Door hen te hacken zie je precies of zij in je team passen.

Ook werd bekend dat de bekende Britse rapper Stormzy via motioncapturewerk zal verschijnen in de game. De artiest zal in verschillende nachtclubs in Londen optreden.

Tenslotte zag je dat Aiden Pearce, de hoofdpersoon uit de eerste Watch Dogs-game, via een season pass aan de game zal worden toegevoegd.

Watch Dogs Legion komt op 29 oktober uit voor PS4, Xbox One en PC.