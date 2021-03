Rechtzaak van Epic Games en Apple gaat in mei van start

Epic Games en Apple zijn nog steeds in strijd over de inkomsten die Apple claimt voor (in-game) aankopen in de App Store. De rechtszaak heeft vandaag een datum gekregen, namelijk 3 mei.

De advocaten van beide partijen hebben samen met rechter Judge Gonzales een datum geprikt voor het begin van de rechtszaak. In deze rechtszaak is het Epic Games die Apple aanklaagt voor het claimen van 30 procent van alle (in-game) app aankopen in de App Store. Apple klaagde daarentegen Epic Games aan omdat ze dit systeem wilde omzeilen met hun eigen in-game store.

Epic Games claimt Apple niet alleen aan te klagen, omdat Fortnite hierdoor uit de App Store is verwijderd, maar wil ook opkomen voor de kleinere ontwikkelaars. De fittie tussen beide partijen begon in augustus en het zal mogelijk tot deze zomer duren voor er een oordeel is geveld. Rechter Gonzales verwacht er minimaal twee tot drie weken aan te moeten spenderen, terwijl Epic Games al van vier à 5 weken uit gaat.

De rechter wil de zaak het liefst in fysieke vorm in een rechtszaal in de Amerikaanse staat Northern California zal plaatsvinden. Het ligt echter aan hoe de pandemie tegen die tijd is of dit ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten.