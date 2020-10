RE3 mogelijk naar Nintendo Switch?

Mogelijk leuk nieuws voor bezitters van de Nintendo Switch. Het gerucht gaat namelijk dat RE3 voor de hybride console zal verschijnen als cloudstreaminggame.

Gisteren werden Nintendo-liefhebbers al verrast tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase met de aankondigingen cloudstreaming. Zo zullen Control en Hitman 3 binnenkort als cloudversies speelbaar zijn op de Switch. Er zijn echter ook aanwijzingen voor een cloudversie van RE3.

Op de website die de streaming voor Control host, is naar verluidt coverart van Capcom’s Resident Evil 3 gevonden. Daarnaast zijn er eerder dit jaar al verwijzingen naar een Switch-port ontdekt in de databestanden van de PlayStation 4 en Xbox One pre-release demo.

Capcom heeft de cloudversie van RE3 voor de Switch niet bevestigd. Wel is de game momenteel verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc.