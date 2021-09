Razer komt met duimsokjes

Ook wij hebben even naar de kalender gekeken, maar het is toch echt geen 1 april. Razer komt met een bijzonder stukje ‘hardware’ voor de mobiele gamer; de Finger Sleeve.

De sleeve is gemaakt van een speciaal stofje, high-sensitive silver fibre, wat er voor zorgt dat je duimen zweetvrij blijven. Zo krijg je geen vocht op je scherm en wordt je gameplay ervaring niet belemmerd. Doordat het zo’n fijn stofje is, zal de reactie op je scherm bij aanraking alleen maar soepeler verlopen, tevens zal het swipen en glijden over je scherm ook al beter verlopen. Geen excuses meer over stroeve vingers en een vies scherm tijdens je potje Fortnite!

Doordat het materiaal goed rekt kun je zo voor zowel duimen als voor wijsvinger gebruiken. Zo zijn ze dus ook voor een breed scala aan games in te zetten. Of je dus heftig Tetris speelt, je stam in Clash of Clans moet upgraden of dus in Fortnite aan de bak moet, de Finger Sleeve maakt al je mobiele gameplay een beetje beter. De vingersokken zijn per direct verkrijgbaar voor $10, in de winkel van Razer zelf.