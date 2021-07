Raven Software slaat weer flink met de banhamer in Warzone

Raven Software heeft vorige week weer 50.000 cheaters uit Call of Duty Warzone verbannen. Ditmaal leek de ontwikkelaar zich voornamelijk te focussen op cheaters die eerder al verbannen waren.

In totaal werden er dus een 50k cheaters uit de Battle Royale verwijderd. Of deze terugkomende cheaters ook een definitieve ban hebben gekregen, is niet bekend. We vrezen dat dit wederom een tijdelijke oplossing is. Onlangs werden cheaters een stuk brutaler door machine learning te gebruiken op console en bekende streamers te voorzien van het hoogste level (1000) dat nagenoeg onmogelijk is om te bereiken.

Has been a while since our last anti-cheat update!

Two #Warzone ban waves this week. Over 50,000 accounts banned combined.

Targeting repeat offenders, and much more.

— Raven Software (@RavenSoftware) July 16, 2021