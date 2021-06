Ratchet & Clank: Rift Apart krijgt een 60fps met Ray tracing optie bij release

Spelers die de Day 1 patch van Ratchet & Clank: Rift Apart downloaden, krijgen de optie om het spel in 60fps met Ray Tracing te spelen.

Deze grafische optie zal de Performance RT Mode heten, terwijl de andere 60fps modus de Performance Mode wordt genoemd. Er zal ook een modus zijn waarin alle toeters en bellen aan zal staan, maar waarin het spel 30fps zal draaien. Insomniac liet dit weten via de volgende Tweet:

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes.

Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 5, 2021