Ratchet & Clank: Rift Apart is een PlayStation 5 exclusive

Insomniac heeft voor eens en altijd duidelijk gemaakt dat Ratchet and Clank: Rift Apart alleen naar de PlayStation 5 zal komen.

In een reactie op Twitter laat de ontwikkelaar weten dat de game niet naar de PlayStation 4 zal komen. Dit in tegenstelling tot games als Spider-Man: Miles Morales, Sackboy en Horizon Forbidden West.

Ratchet & Clank werd in juni al aangekondigd voor de PlayStation 5 en zoals de demo al deed vermoeden, zou het ook te mooi om waar te wezen dat deze game ook naar de PlayStation 4 zal komen. In de game is het namelijk mogelijk om naadloos door diverse universum te reizen en deze techniek is echt gebouwd op de SSD van de PlayStation 5.

Rift Apart zal of in 4K en 30fps te spelen zijn of met 60fps in een lagere resolutie. Tijdens de laatste showcase kregen we een uitgebreidere blik op de gameplay, die je hier kunt terugkijken.

Ratchet & Clank: Rift Apart is overigens nog niet voorzien van een releasedatum, maar wordt ‘tijdens de launch window’ van de PlayStation 5 verwacht.