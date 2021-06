Vandaag zijn de reviews voor Ratchet & Clank: Rift Apart uitgekomen en wij waren er zeker over te spreken. Wat kan de game nog beter maken? Nou, een Horizon: Zero Dawn easter egg.

Ontwikkelaar Insomniac Games deelde een korte video op Twitter, waarbij een wapen uit de game werd getoond. De zogeheten RYNO 8 kan poorten openen uit andere dimensies, waar vervolgens wapens uit kunnen vallen. Eén van die wapens is de Thunderjaw uit Horizon: Zero Dawn. Deze kan dan een tijdje je vijanden te lijf gaan.