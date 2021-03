Ratchet & Clank krijgt in april een 60fps patch voor PS5

Sony Interactive Entertainment en Insomniac Games hebben aangekondigd dat Ratchet & Clank volgende maand een update krijgt zodat deze op 60fps loopt op de PS5.

De meest beruchte Lobax en zijn robot compagnon zijn veel terug te vinden in het nieuws van de afgelopen tijd. Zo krijgt de PlayStation 4 reboot van Ratchet & Clank die in 2016 gelanceerd werd een update zodat deze op 60fps loopt op de PS5.

Via een tweet liet de ontwikkelaar weten dat de patch ‘in april’ komt. Er is geen specifieke datum genoemd. Er is bovendien niks gemeld of deze update ook naar de PlayStation 4 zal komen, dus voorlopig kan men het beste aannemen dat het verouderde systeem de 60 fps update niet aankan.

Kortom, het is dus hoogste tijd om Ratchet & Clank te downloaden voor de PlayStation 5 . Men kan de game namelijk nog tot 31 maart gratis downloaden zonder een PS Plus abonnement.

Ratchet & Clank is een van de vele games die Sony gratis weggeeft aan spelers als deel van hun Play at Home initiatief. Dit is bedacht om spelers binnen te houden terwijl de pandemie nog de wereld beheerst.

Dit jaar wil Jim Ryan van Sony verder gaan dan de Play at Home van 2020 en entertainment bieden in zowel games als streaming content.

Op 11 juni komt het vervolg uit op de PlayStation 5 genaamd Ratchet & Clank: Rift Apart.