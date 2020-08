Ratchet and Clank wordt aanstaande donderdag getoond

Aanstaande donderdag kunnen we nog meer gameplay van Ratchet and Clank: Rift Apart verwachten. Geof Keighley heeft namelijk bevestigd dat er een demo van de game tijdens de Gamescom Opening Night Live show getoond zal worden.

Ratchet and Clank: Rift Apart werd in juni voor het eerst getoond tijdens het PlayStation 5 ‘Future of Gaming’ event, maar nadien heeft Sony eigenlijk van geen enkele game meer iets laten zien. De beelden van Rift Apart werd door vele gewaardeerd en voornamelijk de snelheid van de SSD van de PlayStation 5 werd gedemonstreerd door het razendsnelle reizen door de verschillende universum.

Keighley laat op Twitter weten dat de demo die er tijdens de openingshow van de digitale Gamescom nog ‘langer, volle en onversneden’ is dan degene die we eerder zagen. Er zullen we stukken terugkomen uit de vorige delen, maar de bedoeling is dat er meer gameplay zal worden getoond. Dit heeft James Stevenson, community manager van Insomniac overigens bevestigd.

Aanstaande donderdag om 20:00 vindt de Gamescom Opening Night Live plaats. We weten dat daar 38 games getoond worden, waaronder dus Ratchet and Clank, Call of Duty Black Ops Cold War en nieuwe DLC voor Doom Eternal.