Ratchet and Clank: Rift Apart State of Play voor aanstaande donderdag

Sony gaat aankomende donderdag een speciale State of Play online knallen. In de show zal Ratchet and Clank: Rift Apart uitgebreid worden getoond/ behandeld.

De livestream zal op donderdag 29 april om 23:00 online worden gegooid en is live te volgen via Twitch en YouTube.

Om jullie alvast in de stemming te brengen, heeft Sony een nieuwe gameplay-trailer van de game vrijgegeven. Daarin krijgen we eindelijk de naam te weten van de vrouwelijke Lombax, die eerder al voor de game werd onthuld, namelijk Rivet.

Zij is een vrouwelijke verzetsstrijder uit een andere universum, dat wordt geteisterd door de kwaadaardige Emperor Nefarious.

Tijdens de State of Play zal er maar liefst een kwartier aan gameplay worden getoond en daarnaast is er ook nog ruimte gereserveerd voor twee indie games. Tot slot zijn ook de vijf suits onthuld die in de Digital Deluxe Edition zitten, namelijk de Imperial, Scavenger, Android, Rebel en Hacker suits.