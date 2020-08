Ratchet and Clank Rift Apart krijgt een optie om in 60fps te spelen

Dat Ratchet and Clank er waanzinnig uitzag, mochten we gisteren al aanschouwen. Echter draaide de demo’s in 4K en 30fps, al komt er wel een optie om de game in 60fps te laten draaien.

Dit heeft Insomniac Games bevestigd aan In an interview with @WeeklyFamitsu today we confirmed #RatchetPS5 will offer an option to play at 60fps! https://t.co/HRFKHgDE3c pic.twitter.com/7TdyaTdtAv — Insomniac Games (@insomniacgames) August 28, 2020 ” rel=”noopener” target=”_blank”>Fematsu . Aan de site meldde de ontwikkelaar dat de game in 4K en 30fps te spelen is of op 60 fps in een ‘lagere resulotie’. Wat deze resolutie precies is, werd niet bekendgemaakt.

Gisteren werd er een zeven minuten lange demo van de game getoond en die kun je hieronder nog eens bekijken. Ratchet and Clank: Rift Apart verschijnt in de ‘launchperiode’ van de PlayStation 5.