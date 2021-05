Ratchet and Clank: Rift Apart is goud gegaan

Goed nieuws voor de fans van Ratchet and Clank. Hun eerste avontuur op de PlayStation 5 is namelijk goud gegaan.

In een tweet laat Insomniac weten dat de game klaar is om op schijven gebrand te worden. Hiervan komt ook de term ‘goud gaan’ vandaan, aangezien de eerste druk voorheen altijd een goudkleurige disk was.

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C

— Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021