Ratchet and Clank komen naar Fall Guys

Ontwikkelaar Mediatonic laat weten dat het dynamische duo komt met de update voor seizoen 5 naar de partygame komt. Ze geven ons tevens een kleine blik achter de schermen van het ontwerpproces.

Ratchet and Clank blijven het gehele seizoen hangen en komen samen met twee Limited Time Events. Hier komen natuurlijk leuke beloningen bij kijken: unieke kostuums en andere beloningen speciaal in de sfeer van seizoen 5. In het blog neemt de ontwikkelaar ons ook mee met het ontwerpen.

Rob Jackson van Mediatonic zegt hierover; “Designing Fall Guys costumes based on well-established characters such as Ratchet and Clank is always an exciting and interesting creative challenge. As an Art Team, we always want to make sure that our creations feel like a Fall Guy wearing a costume—as if our little beans are championing and cosplaying a character rather than ‘becoming’ them.”

Het vijfde seizoen van Fall Guys zal volledig in het teken staan van de jungle. De Blunderdome is versierd met tropische wezens en planten, tempels en mooie rivieren. Er komen zes nieuwe rondes beschikbaar, je kunt als duo of trio meespelen en er komen natuurlijk weer verschillende nieuwe outfits. Ook zijn er een hoop fixes uitgevoerd om ieders ervaring nog beter te maken. Check hieronder de leuke trailer waarin de twee worden getoond.