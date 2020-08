Gamescom Opening Night Live is alweer ten einde. De twee uur durende show zat stampvol met nieuwe trailers en aankondigingen. Heb je het gemist? Geen probleem! We hebben alles voor jullie op een rijtje gezet!

Een van de demo’s waar veel fans niet op konden wachten, was natuurlijk die van Ratchet and Clank: Rift Apart. Hun geduld werd op de proef gesteld, maar ook beloond.

Ook de gisteren onthulde Call of Duty: Black Ops Cold War kwam heel even voorbij. In een trailer kregen we een korte blik op de singleplayer.

Fall Guys is de hype van dit moment en hoe vet is het dat we vandaag dan ook de eerste teaser voor Season 2 kregen!

Een game die vorig jaar tijdens dezelfde show werd aangekondigd en sindsdien van de radar lijkt, toonde zichzelf weer. We hebben het uiteraard over Little Nightmares 2. De game komt op 11 februari uit!

Er was nog zoveel meer en om het overzichtelijker te houden, is hier de volledige lijst met overige nieuwtjes/ trailers:

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze samenvatting. Hebben jullie ook zo veel vette games voorbij zien komen?! Welke games vonden jullie het meest interessant? Laat het ons vooral weten in de reacties!