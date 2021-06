Rare’s Everwild wordt volgens rapportage gereboot; komt pas in 2024

Everwild was een van de afwezige tijdens de E3 persco van Microsoft en Bethesda. Het lijkt erop dat we nog wel even moeten wachten op de fantasygame van Rare.

Fans vroegen zich afgelopen zondag na de show af waarom de game niet werd getoond, maar een rapportage van VGC heeft Everwild een nieuwe director en wordt het ook gereboot. Hierdoor zou de release van de game nog jaren op zich laten wachten.

Bronnen die bekend zijn met het project zouden hebben gezegd dat Rare de game compleet overhoop gehaald heeft, nadat vorig jaar creative director Simon Woodroffe opstapte. Rare veteraan Gregg Mayles zou de rol nu op zich nemen en met meer dan drie decennia ervaring lijkt het wel goed te zitten. Mayles werkt namelijk al sinds 1989 bij de ontwikkelaar en heeft geholpen bij de diverse games die bij de ontwikkelaar in die tijd zijn ontwikkeld. Everwild executive producer Louise O’Connor bevestigde overigens de benoeming in een verklaring aan VGC.

Everwild werd tijdens Xo19 aangekondigd en bovenstaande trailer is het laatste wat we van de game gezien hebben. Volgens de bronnen van VGC is Rare vorig jaar weer helemaal opnieuw begonnen met de ontwikkeling van de game.

Dit wordt trouwens door Gamesbeat’s Jeff Grubbe ondersteunt, die in een podcast laat weten dat de productie van Everwild opnieuw is gestart en dat de game op zijn vroegst in 2023 of zelfs 2024 zal verschijnen.

Vorig jaar liet de ontwikkelaar al doorschemeren dat ze nog niet helemaal eruit waren waar ze met de game heen wilden. Ze lieten zelfs weten dat er nog volop geƫxperimenteerd werd.