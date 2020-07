Rare nog bezig met gameplay ideeën Everwild

De reden dat Everwild nog een beetje mysterieus blijft over Everwild is eigenlijk omdat Rare er nog weinig over verteld. Dat heeft dus een goede reden.

In een interview met Polygon laat Rare-hoofd Craig Duncan namelijk weten dat het team nog niet helemaal erover uit is hoe de definitieve gameplay moet gaan worden. Het team van Louise O’Connor zou in ieder geval druk bezig zijn om een wereld te maken waarin spelers zich ‘kunnen verliezen’.

De reden dat het team nog niet klaar is om meer over de game te vertellen, heeft te maken met het feit dat het team nog veel dingen ‘aanvoelen’. Ze hebben wel een bepaalde inspiratie en willen daar in de toekomst ook graag over gaan vertellen.

Everwild werd gisteravond getoond en de trailer is erg mooi, maar liet ons nog steeds met dezelfde vragen achter.