Ranked Play bèta nu speelbaar in Call of Duty Vanguard

Veel Call of Duty spelers zijn de SBMM (Skill Based Match Making) van de serie zat en daar lijkt uitgever Activision gehoor aan te geven. Spelers van Call of Duty Vanguard kunnen namelijk sinds gisteren aan de slag met de Ranked Play bèta.

Ranked Play werd eigenlijk al eerder voor de game verwacht, maar werd uitgesteld vanwege bugs (het zal ook eens niet met Call of Duty). In Ranked Play zal je wel aan de regels van de Call of Duty League moeten houden. Na het spelen van vijf potjes zal je in één van de zeven ranks worden ingedeeld.

Call of Duty: Vanguard is nu verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en de Xbox Series S.