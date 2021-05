Rambo en Nakatomi Plaza in nieuwe Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War video

Het hing al een tijdje in de lucht en vandaag heeft Activision laten weten wanneer Rambo en John McClane in Call of Duty Warzone en Black Ops Cold War zullen verschijnen.

De jaren ’80 staan sinds de volledige integratie van Black Ops Cold War centraal en in de zomer zullen de helden uit die jaren hun opwachting maken. In een nieuwe video worden zowel Rambo als het Nakatomi Plaze getoond en zien we een personage in een luchtschaft die ons heel bekend voorkomt.

Vanaf 19 mei tot en met 18 juni kunnen spelers van Warzone en Black Ops Cold War de Die Hard bundel kopen. Deze bevat naast de John McClane skin, drie legendarische blauwdrukken van wapens, een in-game horloge en Charm.

Daarna zal John Rambo verkrijgbaar zijn in een bundel, die ook een pijl en boog heeft en ook drie legendarische blauwdrukken van wapens, een in-game horloge en een Charm. Beide heren zijn overigens nieuwe operators en geen skins voor bestaande.

In de zomer zullen er ook nieuwe Points of Interest (PoI) zijn, zoals Nakatomi Plaza dat optionele missies bevat waarbij in-game beloningen verdient kunnen worden. Daarnaast zullen een aantal tenten kampen omgezet worden naar Survival kampen als een ode aan Rambo: First Blood.

Daar zul je dog tags en loadout items kunnen vinden, die je in het nieuwe CIA gebouw in noord-west Verdansk kunt omwisselen. Met de dog tags kun je omgekomen teamgenoten ‘terugkopen’. Deze dog tags kun je ook bij neergeschoten vijanden pakken.

Naast de pijl en boog zullen gedurende het zomerse event ook allerlei wapens uit de films als ‘Ground loot’ gevonden kunnen worden. Tot slot komen er ook nieuwe multiplayer maps en modi naar Black Ops cold War.

Zo komt Standoff, een medium grootte 6 vs 6 map, en Duga met multi-team multiplayer modus. Zo komt er een Die Hardpoint modus waarin spelers ‘tegen de klok’ moeten vechten om Hardpoints te pakken en vijanden om te brengen en zo snel mogelijk 200 punten te verzamelen.

Voor Zombies komt er de Cranked 2: No Time to Crank waarin spelers met een mes beginnen, maar daarentegen ook alle Mystery Box locaties actieve die voorzien zijn van verschillende soorten bewapening. Echter zal er vanaf het moment dat je de eerste zombie vermoord een Cranked timer afgaan.

Daarnaast kun je jouw secondaire wapenslot gebruiken voor de volgende twee nieuwe wapens:

Baseball Bat: Melee (Launch Week) – Maak een flinke slag met het slag wapen van deze klassieke krachtpatser, terwijl je zombies en vijandelijke operators wegslaat met de nieuwe Baseball Bat. (Opmerking: de honkbalknuppel zal Warzone betreden in seizoen vier na ‘lentetraining’ in Black Ops Cold War Season Three Reloaded.)

AMP63: Pistol (In-Season) – Dit persoonlijke verdedigingswapen is een kruising tussen een zelfladend pistool en een volautomatische SMG. Verwacht in korte tijd grote hoeveelheden schade.

Verkrijg de AMP63 en Baseball Bat tijdens Season Three Reloaded door hun in-game uitdagingen te voltooien of door een Blueprint-versie te kopen wanneer deze in de Store verschijnt.