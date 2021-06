Rainbow Six Siege krijgt geanimeerde trailer, nieuw personage en cross-play onthuld

Al zes mooie jaren lang kunnen we genieten van Rainbow Six Siege. Ubisoft is er echter nog niet klaar mee. Op de E3 onthulde ze een nieuwe trailer met een nieuw personage.

Het gaat om Thunderbird, een personage dat binnenkort in de game zal verschijnen. Daar bleef het echter niet bij. In een videoboodschap werd een breed cross-play en cross-generation progress plan aangekondigd voor het spel. Vanaf 30 juni zullen PC- en Stadia-spelers samen kunnen spelen en progressie van de ene platform meenemen naar de andere.

Begin 2022 zal dat uitgebreid worden naar de Xbox- en Playstation-platformen. Zodra dat gedaan is, zullen alle platformen met elkaar samen kunnen spelen en dus ook hun progressie naar een van de andere platformen brengen.