Rainbow Six Siege komt op 22 oktober naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft laten weten dat Rainbow Six Siege overmorgen naar Xbox Game Pass voor console en Android zal verschijnen.

Er werd al eerder een teaser gegeven en nu is dan ook al de kogel door de kerk. Vanaf 22 oktober kunnen Xbox One-eigenaren met een Game Pass Ultimate-abonnement aan de slag met de populaire shooter.

Als je de game downloadt uit Xbox Game Pass krijg je overigens nog eens 10% korting op alle in-game items. Ook de Pass voor Year 5 valt daaronder, net als de operators en dergelijke.

De game die op Xbox Game Pass komt te staan, is overigens de ‘standaard editie’. Dit betekent dat je voor de ‘Legacy Operators’ echt geld neer moet leggen om ze te kunnen ontgrendelen.

Rainbow Six Siege krijgt later dit jaar nog een next-gen upgrade. Hiermee zal de game in 4k op 120fps op de next-gen consoles moeten draaien. Of de game ook tot die tijd op Xbox Game Pass blijft staan, is nog niet bekend.