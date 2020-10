Rainbow Six Siege komt mogelijk naar Xbox Game Pass

Dankzij een raadselachtige tweet weten we dat Tom Clancy’s Rainbow Six Siege mogelijk binnenkort op Xbox Game Pass uitkomt.

Op de officiële Twitter pagina van Xbox Game Pass is een afbeelding opgedoken die suggereert dat de tactische shooter binnenkort wordt toegevoegd aan de dienst. Zo staan er op de afbeelding zes regenbogen en een “siege” (belegering).

De game uit 2015 is voortdurend populair geweest en is een van de meest succesvolle multiplayer titels van Ubisoft. Bovendien krijgt Rainbow Six Siege regelmatig updates en heeft de game een gigantische community opgebouwd.

Ubisoft heeft het voornemen om Rainbow Six Siege speelbaar te maken voor de PlayStation 5 en Xbox Series X tijdens de lancering. Daarom is het toevoegen van de game aan Game Pass belangrijk om de game toegankelijk te maken voor nieuwe spelers.

Ondanks dat de betekenis van de tweet vrij duidelijk is heeft Ubisoft of Microsoft nog geen formele aankondiging uitgebracht. Maar de kans is groot dat ze binnenkort officieel bevestigen dat Rainbow Six Siege naar Xbox Game Pass komt.