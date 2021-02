Rainbow Six Siege heeft 70 miljoen spelers

De tactische mulitplayer shooter Rainbow Six Siege heeft in minder dan twee jaar nog eens 20 miljoen extra spelers weten aan te trekken.

Ubisoft’s Rainbow Six Siege kent namelijk 70 miljoen spelers sinds diens release in 2015. Dit heeft de uitgever laten weten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal (eindigend op 31 december 2020).

Siege werd uitgebracht in december 2015 en het aantal gebruikers dat massaal naar de shooter stroomt, is de afgelopen jaren toegenomen. In maart 2018 had de titel 30 miljoen spelers, terwijl 12 maanden later de game 45 miljoen gebruikers had, wat betekent dat het in minder dan twee jaar tijd nog eens 25 miljoen gebruikers heeft aangetrokken.

“Onze strategie blijft vruchten afwerpen”

, zei Ubisoft-baas Yves Guillemot.

“We behaalden verreweg het sterkste kwartaal in de geschiedenis van Ubisoft, dankzij de kwaliteit van onze releases en de diepgang van onze catalogus. We zijn enorm trots op onze teams die, in uitzonderlijk uitdagende tijden, vier geweldige titels op meerdere platforms hebben gelanceerd en tegelijkertijd onze Live-services zijn blijven verrijken. Dit is een ongeëvenaarde prestatie en ze toonden opmerkelijk aanpassingsvermogen en veerkracht. Ons vermogen om op zo’n hoog kwaliteitsniveau te presteren, toont de kracht van ons productiemodel en de duurzaamheid van onze organisatie aan. ”

Naast Siege werkt Ubisoft ook aan een ander Rainbow Six-spel in Quarantaine. Dat zal ergens in het boekjaar 2021-2021 van het bedrijf verschijnen (tussen april 2021 en maart 2022, in het Engels).