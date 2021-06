Rainbow Six Extraction is de nieuwe naam van Rainbow Six Quarantine

Nu we ruim een jaar in lockdown zitten door de Covid19-restricties is het niet heel onverstandig van Ubisoft om de naam van Rainbow Six Quarantine alsnog te veranderen.

Het lag al ergens in de lijn der verwachtingen, aangezien Ubisoft in hun E3 verwachtingen al schreef over de nieuwe Rainbow Six-game en niet specifiek over Quarantine. Deze game heeft dus een naamsverandering gekregen en zal dus voortaan Extraction heten. De game wordt op 12 juni onthuld, tijdens Ubisoft Forward.

Overigens laat Ubisoft ook nog weten dat de remake van Prince of Persia (dat in januari al had moeten verschijnen) ook niet tijdens de komende Ubisoft Forward aanwezig is.