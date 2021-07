Rainbow Six Extraction en Rider’s Republic uitgesteld

De pandemie blijft impact hebben op de game-industrie. Ook Rider’s Republic en Rainbow Six Extraction zullen hun releasedata niet halen.

We horen al sinds het begin van de corona-uitbraak dat games hun releasedata niet halen en voorlopig zullen we dat ook gaan blijven horen. Vandaag laat Ubisoft namelijk weten dat Rainbow Six Extraction en Rider’s Republic later zullen verschijnen dan verwacht.

Rider’s Republic stond oorspronkelijk voor 2 september gepland, maar komt nu op 28 oktober uit. Het team wil de spelers de “best mogelijk ervaring” geven en de extra tijd geeft men ruimte om dat te bewerkstelligen.

Rainbow Six Extraction is langer uitgesteld. Deze game stond namelijk voor 16 september in de agenda, maar is uitgesteld naar januari 2022.

“Onze ambitie met Rainbow Six Extraction is om een ​​volwaardige AAA-ervaring te leveren die de manier waarop je speelt en denkt over coöperatieve games verandert”, zegt Ubisoft in een verklaring.

“Met unieke functies zoals Missing In Action of The Sprawl, wordt elke missie een spannende en uitdagende ervaring waarin je de elite-operators van Rainbow Six leidt in een gevecht tegen een dodelijke en evoluerende buitenaardse dreiging. We grijpen de kans aan om extra tijd te nemen om deze visie in januari 2022 tot leven te brengen zoals het verdient.

Het is niet de eerste keer dat deze games worden uitgesteld. Zo stond Extraction (destijds nog Quarantine) al voor 2020 in de planning. Wat vinden jullie van deze beslissing van Ubisoft?