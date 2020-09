Ragnarok komt naar God of War

Onze bebaarde god die recent naar het noorden is vertrokken is nog niet klaar met de mythologische monsters. Er komt een vervolg op de legendarische game voor de Playstation 5.

Of de titel ook daadwerkelijk Ragnarok is, is nog niet duidelijk. Volgens de mythologie betekend dit grofweg ‘het einde van de wereld’. Dat belooft natuurlijk niet veel goeds, dus Kratos zal z’n bijl er wel weer bij moeten pakken.

De game moet in 2021 in verschijnen, en meer informatie dan dat hebben we nog niet. We zijn in ieder geval vast enthousiast!