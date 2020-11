Rage 2, F1 2020, Injustice 2 en meer naar PlayStation Now

Sony gaat PlayStation Now voorzien van een leuke line-up aan games. Zo komen games als Rage 2, F1 2020, Injustice 2 deze maand naar de service.

Vanaf morgen zullen Rage 2, F1 2020, Injustice 2,Warhammer: Vermintide 2, Kingdom Come: Deliverance. en My Time at Portia aan PlayStation Now worden toegevoegd.

Alhoewel Sony nog behoorlijk wat van Microsoft kan leren, verschijnen er zo nu en dan toch behoorlijke titels op de service. Vind je dat Sony hier nog meer stappen moet maken? Of houden jullie het liever zoals het is?