Rage 2 en Absolute Drift gratis in Epic Game Store deze week

Epic Games geeft deze week weer twee games weg. Rage 2 en Absolute Drift zijn namelijk tot en met 25 februari gratis verkrijgbaar in de digitale winkel van Epic Games.

In Rage 2 zwerven bendes over de wegen en wil de Authority je neerhalen. Als Walker, de laatste Ranger, ben je een bedreiging voor de macht van de Authority, en zal je alles doen wat nodig is om ze uit te schakelen.

Absolute Drift: Zen Edition is een rijervaring waarin je je best doet om een ​​meesterdrifter te worden in een minimalistische wereld. Je drift op tracks en bergwegen en ontgrendelt trofeeën en elite-evenementen. Je neemt het daarnaast ook op tegen de beste spelers ter wereld.

Rage 2 en Absolute Drift kunnen tot 25 februari worden gedownload.

Volgende week is Sunless Sea het gratis spel. Daarin stuur je een stoomschip aan op een ontdekkingsreis, eenzaamheid en ‘veelvuldige dood’. De game speelt zich af in het Victoriaanse gotische universum van Fallen London, het browser-avonturenspel van Failbetter. Hier is Londen uit het Victoriaanse tijdperk onder het aardoppervlak verplaatst naar de rand van een ondergrondse oceaan.

Je ontdekt nieuwe locaties, ruilt goederen, vecht tegen andere schepen en monsters en voltooit missies met roguelike gameplay-elementen.