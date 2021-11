Race nu zelf al op het Jeddah Circuit in de game F1 2021

Codemasters en EA voegen vandaag, met Jeddah, het laatste gratis circuit toe aan de game F1 2021 in een nieuwe update.

Dit nieuwe circuit maakt dit seizoen zijn F1-debuut in de koningsklasse op 5 decemeber, maar is voorafgaand aan de seizoen ontknoping al speelbaar in de game. Met deze update volgt Jeddah Imola en Portimao op als gratis extra content voor alle F1 2021-spelers. Om de climax van één van de meest competitieve seizoenen uit de recente geschiedenis te vieren kunnen spelers ook genieten van een speciale Black Friday korting op F1 2021 die start vanaf 19 november.

Jeddah Corniche Circuit is het langste en snelste stratencircuit op de kalender met verwachte topsnelheden van meer dan 250 km/u. Deze locatie heeft de ontwerpers de mogelijkheid gegeven om een unieke baan te ontwikkelen met een focus op snelheid en inhaalmanoeuvres. Deze nieuwe race kan doorslaggevend zijn in de strijd om het wereldkampioenschap, maar spelers van de game kunnen nu al aan de slag op dit nieuwe circuit voorafgaand aan het debuut van de race in F1.

“Onze spelers houden van nieuwe circuits en Jeddah is extra speciaal omdat het zijn debuut maakt in de game voordat de F1®-coureurs naar Saudi-Arabië afreizen in December,” zei Paul Jeal, F1® Senior Franchise Director bij Codemasters. “Jeddah heeft de potentie om één van de meest competitieve circuits van de kalender te worden met lange snelle rechte stukken en meerdere mogelijkheden om in te halen. De ontwikkelstudio heeft een ongelooflijke prestatie geleverd door het circuit na te maken voordat de race überhaupt heeft plaatsgevonden.”

Om de climax van het seizoen te vieren krijgt F1 2021 een korting op Black Friday via digitale winkels. Spelers op Xbox en PlayStation kunnen ook F1 2021 gratis proberen met een proefversie die nu beschikbaar is als download via digitale winkels. Deze proefversie geeft spelers de mogelijkheid om de opening van Braking Point, de GP van Monza en een openingsweekend van Mijn Team te spelen.

F1 2021, de officiële game van het FIA Formula One World Championship bevat verschillende nieuwe modi zoals: de spannende verhaalmodus Braking Point, een uitgebreide carrière modus waarin twee spelers samen kunnen racen en Real-Season Start met de mogelijkheid om op elk moment een seizoen te starten op basis van de stand in het wereldkampioenschap bij de coureurs en de constructeurs. Check onze review om te lezen waarom jij F1 2021 in huis zou moeten halen!