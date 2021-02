Raak existentieel verdwaald in The Plane Effect

Stel je voor dat je na je laatste dag werken terug naar huis gaat. Zo gezegd zo gedaan, toch? Maar wat als je je niet meer kan herinneren waar jouw thuis precies is. En wat als je jezelf af begint te vragen of thuis überhaupt wel bestaat.

Deze existentiële vragen zijn precies waar het in The Plane Effect om draait. In deze aankomende indiegame kruip je in de huid van Solo, die na zijn laatste werkdag terug naar huis gaat om zijn familie weer te zien. Eén klein probleempje: Solo kan zich dus niet meer goed herinneren waar en wat thuis precies is.

The Plane Effect beloofd een dysptopische- en narratief gedreven ervaring te worden, waarin de speler grip probeert te krijgen op het onlogische. Verwacht dus vooral geen optimistische game.

De game van PQube, Studio Kiku en Innovina Interactive heeft overigens nog geen releasedatum gekregen. Verwacht wordt dat de game ergens in 2021 verkrijgbaar zal zijn. Wel is bekend dat de game uit zal komen voor PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en Steam.