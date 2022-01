Question Games werkt aan South Park-game

Question Games, voornamelijk bekend van The Magic Circle, werkt aan een nieuwe South Park game.

Dat nieuws brengt Eurogamer. Het medium kreeg lucht van een openstaande vacature. Specifieker voor de functie lead level designer voor een nieuwe videogame in de wereld van South Park. Sollicitanten hebben bij voorkeur ook kennis van multiplayer-ervaringen.

Question Games heeft inmiddels meerdere mensen in dienst die aan eerdere South Park-delen – The Stick of Truth en The Fractured But Whole – hebben gewerkt. De ontwikkelaar zelf is vooral bekend van hun game The Magic Circle. Daarin nemen ze de game-industrie flink op de hak. Ook South Park staat bekend om hun maatschappelijk commentaar op verschillende industrie├źn en fenomenen.