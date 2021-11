Quantic Dream’s Star Wars game heet mogelijk Eclipse

We hoorden eerder al gespeculeer over een mogelijke Star Wars-game die bij Quantic Dream in ontwikkeling zou zijn. Volgens dezelfde geruchtenmolen heet deze game Eclipse en vindt plaats tijdens de High Republic.

Het is wederom de Gamesbeat journalist Jeff Grubb die via zijn bronnen meer informatie over de onaangekondigde Star Wars-game heeft vernomen. Tijdens de meest recente Giant Bomb podcast laat Grubb weten dat de game al snel (mogelijk tijdens de Game Awards) zal worden getoond.

Grubb meldt namelijk dat Star Wars Eclipse klaar is om aangekondigd te worden en dat dit nog voor het einde van het jaar zal gebeuren. Hij zegt zelf dat details rondom de game nog vaag zijn, maar dat er wel wordt gesproken over de High Republic als mogelijke setting van de game.

De High Republic vindt 200 jaar voor de Skywalker Saga plaats en 800 jaar na de Old Republic. Dit jaar werd er een nieuw tijdperk voor Star Wars geïntroduceerd middels boeken, maar daarvan zouden ook andere vormen van entertainment aan toegevoegd worden, zoals Tv-series en videogames.

Er wordt al sinds september geroddeld over een mogelijke Star Wars-game van de Heavy Rain-ontwikkelaar. De game zou flink anders zijn dan we van de Franse ontwikkelaar gewend zijn. Zo zouden de Quick Time events achterwege zijn gehouden en kunnen we een traditionele actie-avonturengame verwachten. Over iets meer dan drie weken vindt de Game Awards plaats en we hopen dan uiteraard iets van deze game te gaan zien!