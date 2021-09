Quantic Dream werkt mogelijk aan een Star Wars-game

Volgens de bekende geruchtenmolen werkt Detroit: Become Human ontwikkelaar Quantic Dream aan een Star Wars-game.

Quantic Dream, de ontwikkelaar achter Heavy Rain en Detroit: Become Human, zou volgens YouTuber Guatoz aan een Star Wars-game werken. De studio zou een samenwerking met Disney zijn aangegaan, nadat het niet meer met Sony zou werken.

Ook insider Tom Henderson heeft in de wandelgangen gehoord over de samenwerking en de Star Wars-game die daaruit komt. De game zou al anderhalf jaar in ontwikkeling zijn.

Gezien de samenwerking tussen Quantic Dream en Sony gestopt is, kunnen we er wel vanuit gaan dat de game op alle platforms zal komen. Uiteraard moet dan eerst dit gerucht wel waar blijken te zijn. Dus houdt voor de zekerheid de zout bij de hand.