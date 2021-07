QuakeCon dit jaar wederom digitaal

Het digitale evenement rondom de games van Bethesda zal ook dit jaar weer digitaal plaatsvinden. QuakeCon at Home, zoals deze editie genoemd wordt, zal in augustus worden gehouden.

Om precies te zijn, het evenement is van 19 tot en met 21 augustus. Tijdens deze drie dagen zijn er allerlei livestreams waar van alles te zien is; van nieuwe content tot wedstrijden en inzamelingsacties. Deze vind je onder de volgende streams:

Global Stream – hier vind je alle updates over games, aankondigingen en presentaties van Bethesda’s ontwikkelaars.

– hier vind je alle updates over games, aankondigingen en presentaties van Bethesda’s ontwikkelaars. QuakeCon Twitch Team – dit kan maar één ding betekenen natuurlijk; een hoop gameplay en toffe community content.

– dit kan maar één ding betekenen natuurlijk; een hoop gameplay en toffe community content. Charity Initiatives – er wordt van alles gespeeld en er wordt allerlei merchandise aangeboden waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan.

Welke nieuwe games we hier gaan zin is natuurlijk nog niet bekend. Hopelijk zien we meer van Bethesda’s Starfield of toch van de nieuwe Elder Scrolls. Fallout 76 zal ongetwijfeld ook nieuwe content krijgen en natuurlijk zal Doom ook een kleine spotlight verdienen. Wij zijn benieuwd!