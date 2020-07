Quakecon wordt dit jaar geen fysiek evenement. Uitgever Bethesda heeft aangegeven dat het evenement online gehouden zal worden.

Deze beslissing is genomen in verband met de huidige situatie omtrent COVID-19. Met de nieuwe naam Quakecon At Home belooft Bethesda vele livestreams, toernooien en inzamelingsacties voor het goede doel. Het evenement zal van 7 t/m 9 augustus plaatsvinden.