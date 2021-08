Quake remaster aangekondigd en nu al speelbaar

Bethesda en Id Software hebben Quake opnieuw uitgebracht met verbeterde visuals en cross-play voor alle platforms.

Het nieuws over Quake dat naar Xbox Series X/S, Switch en PlayStation komt, lekte uit voorafgaand aan de formele aankondiging van QuakeCon at Home dankzij de PlayStation Store.

Deze versie van de game is geüpdatet en visueel verbeterd met ondersteuning tot 4Kand brede resolutie. Je kunt ook verbeterde modellen, dynamische en gekleurde verlichting, anti-aliasing en scherptediepte verwachten. Bovendien bevat de game de originele soundtrack inclusief het themalied van Trent Reznor.

De game wordt ook geleverd met beide originele uitbreidingen The Scourge of Armagon en Dissolution of Eternity. Het wordt ook geleverd met twee die zijn ontwikkeld door het team van MachineGames, Dimension of the Past en de geheel nieuwe Dimension of the Machine.

In de uitbreiding Dimension of the Machine word je meegenomen naar de diepten van het labyrint om een ​​kern van lava en staal te vinden die alleen bekend staat als The Machine. Hier strijdt je met “tijd en ruimte” tegen de krachten van het kwaad om de verloren runen samen te brengen, de slapende machine aan te drijven en het portaal te openen dat de “grootste bedreiging voor alle bekende werelden” verbergt. Je moet het vernietigen voordat het alles vernietigt.

Met de game kun je ook extra gratis mods en missies downloaden, zoals Quake 64, die nu beschikbaar is om te downloaden en te spelen. Binnenkort komen er meer door fans gemaakte en officiële mods en missies.

Je kunt ook door de basiscampagne en uitbreidingen vechten in online- of lokale co-op voor 4 spelers of lokaal split-screen, en strijden in retrostijl-gevechten met ondersteuning voor 8-speler (online) of 4-speler (lokaal gesplitst scherm) wedstrijden. Het biedt speciale serverondersteuning voor online matchmaking en peer-to-peer-ondersteuning voor aangepaste matches.

Nog beter? Dankzij cross-play kun je de campagne en alle uitbreidingspakketten coöperatief spelen of het opnemen tegen anderen in multiplayer-wedstrijden, ongeacht het platform.

Nogmaals, de verbeterde versie van Quake is nu beschikbaar voor pc, PS4, Switch en Xbox Series X/S. Een gratis native upgrade komt binnenkort naar PS5, maar voor nu is het speelbaar via achterwaartse compatibiliteit. De game kost slechts een tientje.