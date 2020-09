Puyo Puyo Tetris 2 eind dit jaar uit

Sega heeft meer informatie vrijgegeven over Puyo Puyo Tetris 2. De game heeft een nieuwe Adventure-modus en komt later dit jaar uit op alle consoles.

De nieuwe Adventure Mode is al eerder ‘geteased’ tijdens een Nintendo Direct Mini in augustus. Echter is er nu een stuk meer bekend over wat we hiervan kunnen verwachten.

Zo is het nieuwe deel een verrassend verhalende richting ingeslagen. Zo zullen spelers: ‘nog nooit geziene ruimte en dimensies overbruggen in een nieuw verhaal, met een kleurrijke cast van schattige personages, die de kracht van Tetriminos en Puyos tot leven wekken.’

In de praktijk zal je een kaart overreizen van gebied naar gebied met vertakkende wegen en optionele levels. Op deze kaart kan je ook levels opnieuw spelen om je high-score te verbeteren en beloningen kan ontgrendelen.

Verder zal het spel Skill Battles hebben. Dit is een modus waarin je jouw favoriete speelstijl kan gebruiken om ervaringspunten te verdienen. Daarmee kan je vervolgens het niveau van jouw personage verhogen om moeilijkere battles aan te gaan.

Net als in het eerste deel kan je ook kiezen of je Puyo Puyo en Tetris apart speelt of door mekaar gemixt.

Bovendien start de trailer met de bedenker van Tetris Alexey Pajitnov die verteld hoe enthousiast hij is over Puyo Puyo Tetris 2. Check de trailer hieronder:

Tot slot kan iedereen die de game op de PlayStation 4 of Xbox One koopt een gratis upgrade krijgen voor de PlayStation 5 of de Xbox Series X versie.

Puyo Puyo Tetris 2 komt in december uit op consoles en begin volgend jaar op pc via Steam.