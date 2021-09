Push Your Family is nu verkrijgbaar op Steam. Het heeft nog wel een duwtje in de rug nodig, want het is nog een Early Access-titel.





Push Your Family is een partyspel, waarin een gezin een attractiepark bezoekt en daarin verschillende partygames speelt, zowel met als tegen elkaar. Voor een kleine tien euro is deze nu aan te schaffen in Early Access op Steam en het spel is zowel online als lokaal met jouw vrienden te spelen. Dit gezinsspel is van Nederlandse bodem. Meteor Mug is de ontwikkelaar achter Push Your Family, wat de jongste indie studio van Nederland is.