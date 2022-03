Punten sparen met Nintendo Switch Online missies

Het is eindelijk mogelijk om via de Nintendo Switch, platina punten te sparen via missies. Dit kon voorheen alleen met de Nintendo WiiU.

Missies en beloningen

Nintendo heeft een update uitgebracht voor het Nintendo Switch Online gedeelte. Er is een extra kopje ‘Missies en beloningen’. Eens in de zoveel tijd staat er een Nintendo Switch game in de spotlights en kun je platina punten verdienen door bepaalde opdrachten te voltooien. Op dit moment gaat het om Super Mario Odyssey. Binnenkort zullen ook andere games extra in het zonnetje worden gezet.

De platina punten kun je gebruiken om gratis spullen te bemachtigen of mee te doen aan giveaways. Recent gaf Nintendo via MyNintendo bijvoorbeeld een LEGO set weg. Hierbij moest je platina punten inzetten.

De toegang tot deze functies is echter alleen mogelijk als je een Nintendo Switch Online abonnement hebt.