PunchButton Studios kondigt Antibody aan

PunchButton Studios, een Nederlandse gamestudio, kondigt hun tweede game aan. Antibody is een spirituele opvolger van de arcadehit Defender (Williams) uit 1981.

In Antibody ben je The Pilot, vechtend om een enorm organisme van planeetformaat te redden van corruptie en totale consumptie door een mysterieuze vijand. Om je bij deze missie te helpen, vervoert jouw schip Chonklers. Deze buitenaardse wezen kunnen het bederf wegzuigen, en zo de planeet beetje bij beetje helen. De viroïde vijand doet er echter alles aan om je te stoppen, door genezen gebieden opnieuw te corrumperen en je Chonklers te ontvoeren. Dit dwingt je om constant je aandacht te verdelen tussen in leven blijven, je metgezellen te beschermen en de planeet te reinigen, waarbij je elk moment moeilijke beslissingen moet kunnen nemen.

Antibody wordt in het tweede kwartaal van 2021 op Steam verwacht.Een build van de game zal speelbaar zijn tijdens het Steam Game Festival in februari.