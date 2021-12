PUBG wordt in januari free-to-play

Tijdens de Game Awards werd bekendgemaakt dat de grondlegger van de Battle Royale (PUBG) vanaf volgend jaar free-to-play.

PUBG verscheen in 2017 en wist het Battle Royale-genre meteen op de kaart te zetten. Als snel volgde al games als Fortnite en later Blackout (voorganger van Warzone), Firestorm en nog veel meer.

Het enige wat PUBG anders deed dan de meeste was het feit dat de game niet free-to-play was, maar spelers 3 tientjes neer moesten leggen om de game te kunnen spelen.

Mocht je de game nooit een kans hebben gegeven, krijgen spelers volgende maand (12 januari) de kans om het gratis te testen. En als ze het bevallen, kunnen ze de game ook gewoon blijven spelen, aangezien het ook free-to-play zal blijven.

De game krijgt overigens wel een special ‘Premium account’, genaamd Battlegrounds Plus waarmee spelers tegen betaling toegang krijgen tot extra features die niet bij de basis versie verkrijgbaar zijn.

Deze features zijn:

Bonus 1,300 G-COIN

Survival Masters XP + 100 procent boost

Career – Medal tab

Ranked Mode

Custom Match functionality

In-Game items, including the Captain’s Camo set, which includes hat, camo mask and camo gloves”

Spelers die wel geld aan de game besteed hebben, krijgen overigens nog de PUBG – Special Commemorative pack, die je een automatische upgrade geeft voor Battlegrounds plus en wat cosmetische items zoals een nieuwe look voor je vertrouwde koekenpan, een nieuw outfit en een nieuw naamplaatje.