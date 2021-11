PUBG mobile en Riot Games werken samen aan in-game-content gebaseerd op animatieserie Arcane

PUBG Mobile, een van ‘s werelds meest populaire mobiele games op dit moment, en game-ontwikkelaar en uitgever Riot Games kondigen vandaag een partnership aan waarin ze personages, items en locaties van de aankomende serie Arcane naar de Battle Royale brengen.

Het is een van de eerste samenwerkingen van Riot om de wereld van League of Legends wereldwijd naar meer spelers te brengen en geeft fans nieuwe, unieke ervaringen. De updates worden midden november uitgebracht als onderdeel van de Version 1.7-update.

Vincent Wang, Head of PUBG Mobile Publishing, Tencent Games: “We zijn super enthousiast over onze partnership met Riot Games om de eerste geanimeerde League of Legends-serie te vieren. Runeterra is een van de meest geliefde universums in gaming en om die magie naar PUBG MOBILE te kunnen brengen is een geweldige kans. We hebben veel in petto voor onze spelers met de Version 1.7-update, inclusief een paar compleet nieuwe gameplay features waarmee we nog nooit eerder hebben geëxperimenteerd. We kunnen niet wachten om meer te laten zien”.

Brandon Miao, Cross-Product Experiences and Partnerships Lead, Riot Experience (XP) at Riot Games: “PUBG Mobile is een geliefde game die is omarmd door spelers over de hele wereld. Wij vinden partners die de community koesteren en met diepe toewijding nieuwe, opwindende content ontwikkelen om spelers te verrassen belangrijk. We kijken ernaar uit om een authentieke viering van Arcane naar Erangel te brengen.”

Arcane, gemaakt door Riot Games in samenwerking met Fortiche Productions, gaat in première op zondag 7 november. De show is een paar uur na de 2021 League of Legends Worlds Championships Finals beschikbaar op Netflix. De eerste tv-serie gebaseerd op het League of Legends-universum volgt de oorsprong van twee iconische League of Legends-personages en de kracht die hen uit elkaar zal drijven.

Bij elke update biedt PUBG Mobile nieuwe, interessante en boeiende content voor zijn spelers. Dit doen ze via partnerships met belangrijke entertainmentbedrijven in films en games, maar ook door samenwerkingen met muzikanten, beroemdheden en meer. Dit is de eerste samenwerking tussen PUBG MOBILE en Riot Games, en zal ook nieuwe locaties en gameplay-modi, geïnspireerd door Arcane, naar de wereld van PUBG Mobile brengen.

Meer details over de samenwerking tussen PUBG Mobile en Arcane worden onthuld bij de lancering van de PUBG MOBILE Version 1.7-update midden november.