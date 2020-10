PUBG krijgt dynamische map in seizoen 9

Op 21 oktober begint alweer het negende seizoen van Player Unknown Battleground, met daarin natuurlijk de nodige wijzigingen. Een opmerkelijk is de toevoeging van een dynamischie nieuwe map.

Hoe de nieuwe, dynamische map precies werkt is nog niet duidelijk. Wel hebben we in een korte trailer een kleine sfeerimpressie gekregen van Paramo, zoals het eiland heet. Paramo is een vulkaaneiland. Je kunt natuurlijk een hoop bedenken om zo’n eiland dynamisch te maken; tijdens een uitbarsting, pre-uitbarsting, zonnig, post-uitbarsting. Trek vooral je eigen conclusies na het zien van de video hieronder!

Die toffe helikopter die je in de video ziet wordt in dit seizoen ook toegevoegd als bestuurbaar voertuig. Verdere details laten nog even op zich wachten. De PC-versie maar per 21 oktober aan de slag met de nieuwe kaart, de console-versies vanaf 29 oktober.