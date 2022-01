PUBG is vanaf nu gratis te spelen op PC en consoles

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) is sinds vandaag free-to-play.

Dit werd al eerder bekendgemaakt tijdens de Game Awards van december 2021. Iedereen kan PUBG nu gratis downloaden op de PC, Xbox en PlayStation en ook een gratis account aanmaken. Het spel is tussen de 20GB en de 25GB groot, dus het zal niet veel ruimte vragen van jouw PC of console. De enige uitzondering in dit verhaal is de mobile versie, die al vanaf het begin gratis was.

Uiteraard krijgen gratis PUBG accounts niet tot alle content toegang. Verschillende Premium items zijn alleen beschikbaar voor Battleground Plus-accounts. Zo’n upgrade kost eenmalig €13,-, dus er zitten geen maandelijkse kosten aan. Als je de game al eerder had aangeschaft, krijg je kosteloos een Plus-account én een Special Commemorative Pack cadeau. Deze Premium accounts krijgen ook de volgende zaken erbij:

Bonus 1,300 G-COIN

Survival Masters XP + 100 procent boost

Career – Medal tab

Ranked Mode

Custom Match

In-Game items, zoals de Captain’s Camo set, met hoed, camo masker en camo handschoenen

Niet alleen wordt PUBG gratis, ook wordt er nieuwe content toegevoegd. Zo zijn er twee nieuwe tutorials toegevoegd om spelers te introduceren aan de mechanics in het spel. Ook kan je nu gebruik maken van een drone. Als je hier meer over wil weten, bekijk dan deze video.

PUBG werd in juli 2016 uitgebracht op PC. Anderhalf jaar kwam de grondlegger van de Battle Royale-gekte ook uit op consoles. De game heeft nooit eerder een gratis model gehad. Mogelijk stapt de ontwikkelaar over naar Free-To-Play om bij te kunnen blijven in de moorderende concurrentie. Titanen als Fortnite Apex Legends en Call of Duty Warzone zijn al vanaf dag één gratis te spelen, wat veel spelers aantrekt. Krafton zit al langer in lastig vaarwater, omdat de concurrentie populairder is. Ze zijn daarom al bezig met verschillende PUBG-projecten. Of het gaat om spin-off projecten of om een vervolg, is verder niet bekend.