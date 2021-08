PUBG is een week free-to-play op Steam

Mocht je nooit de grondlegger van het Battle Royale genre hebben gespeeld, is dit jouw kans! PUBG is namelijk een week gratis te spelen.

De game gaat overigens alleen free-to-play voor pc-spelers (via Steam), maar geeft je wel toegang tot de gehele game, inclusief alle maps. Daaronder valt ook de map Taego, die 8 vierkante kilometer groot is!

Mocht je geïnteresseerd zijn, kun je via Steam de game downloaden. Je moet wel even een account aanmaken, zodat je progressie blijft staan, als je besluit de game later aan te schaffen.