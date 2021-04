Psychonauts 2 zal dit jaar verschijnen

Dat plotselinge nieuws kwam naar buiten via Twitter. De titel werd al in 2015 aangekondigd, maar kende tot dusverre een turbulente ontwikkeling. Zo is de game meermaals uitgesteld, en werd Double Fine ook opgekocht door Microsoft. Desondanks zal Psychonauts 2 wel voor meerdere platformen verschijnen.

And yes, Psychonauts 2 is this year and yes I've been mentioning that here and elsewhere for a while but no I can't tell you when because someone from THE COMPANY would arrange for a mysterious "cactus accident" to happen to me…

But it is real. It is playable. It is coming.

— Double Fine (@DoubleFine) April 19, 2021