Psychologische horrorgame Visage komt iets later naar PS4

Na bijna twee jaar in early access te hebben gezeten, verschijnt de psychologische horror-game Visage vandaag op verschillende platformen. Hieronder vallen de Xbox One en PC, waarop de game al ruimt twee jaar speelbaar was in early access. PS4-spelers moeten echter nog iets langer wachten.

Ontwikkelaar SadSquare Studio maakte eerder deze week op zijn eigen website bekend dat de game vandaag uit zou komen op PC, Xbox One en PS4. Moeilijkheden rondom de leeftijdsclassificatie zorgen er echter voor dat PS4-spelers twee dagen moet wachten op de release, tot zondag 1 november, aldus de ontwikkelaar.

Visage speelt zich af in de jaren tachtig en draait om het personage Dwayne Anderson. Hij moet een aantal rare gebeurtenissen in een mysterieus huis onderzoeken. Het huis is door de jaren heen bewoond door verschillende families, die hun tijd in het huis niet allemaal hebben overleefd. Tijdens de playthrough verandert het huis continu en blijken er allerlei nare geheimen verborgen te zijn. Qua sfeer lijkt Visage behoorlijk op P.T., de demo van het gecancelde Silent Hills uit 2014. Op gameplay gebied zijn overeenkomsten zichtbaar met de Amnesia-serie. Zo bevat de game een soortgelijke krankzinnigheid-mechanic uit Amnesia, die ervoor zorgt dat de hoofdpersoon in het donker zijn gezond verstand verliest.

De ontwikkeling van Visage begon in 2015, maar kwam in een stroomversnelling na een succesvolle Kickstarter-campagne in 2016. De game is door vijf mensen gemaakt en verscheen twee jaar geleden op Steam in early access. Sindsdien werd stukje bij beetje content toegevoegd.

Visage is momenteel al verkrijgbaar voor 30 euro op Xbox One en PC.